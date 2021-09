Positivo al Covid in giro per le strade di Brucoli

AUGUSTA (SIRACUSA) – Il 23 agosto venne riscontrato positivo al Covid-19 e l’Asp di Siracusa ne aveva disposto l’isolamento fiduciario presso la sua abitazione.

Incurante però del provvedimento sanitario imposto e sottovalutando il rischio di contagio a terzi, un 42enne di Brucoli ha deciso di contravvenire alle disposizioni e di uscire di casa per andare in giro per il paese.

Fortunatamente però è intervenuto il senso civico di uno scrupoloso cittadino, che essendo a conoscenza del contagio del 42enne ha telefonato al 112 segnalando la situazione ai carabinieri che lo hanno immediatamente rintracciato sorprendendolo in giro per la località balneare.

Il 42enne non ha potuto giustificare la sua condotta ed è stato denunciato per la grave violazione commessa e ora rischia l’arresto fino a 18 mesi e una multa fino a 5.000 euro.