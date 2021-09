“Più spazi per gli anziani nelle periferie catanesi”

Il consigliere catanese Francesco Valenti, presidente 1 C.C.P del VI Municipio del Comune di Catania, Gruppo (Fratelli d’Italia), lancia un appello per riqualificare le periferie catanesi creando più spazi per gli anziani.

“Il numero degli anziani a Catania è in costante aumento mantenendo così il trend italiano che conferma la nostra nazione come la più anziana d’Europa. L’emergenza Covid-19 ha messo a dura prova i nostri sistemi di welfare, intaccando per lo più i bisogni di socializzazione delle categorie più fragili come bambini e persone della terza età”.

“Nel nostro Municipio, specialmente nei quartieri di antica costruzione, sono tante le piazze e gli spazi vuoti, motivo per cui in sinergia con la 1 C.C.P abbiamo presentato in Consiglio una mozione indicando una serie di luoghi dove sarebbe possibile creare nuovi spazi ricreativi e circoli per anziani”.

“Ripopolare le nostre piazze rendendole nuovamente luoghi di attività e svago è un obiettivo fondamentale se vogliamo davvero puntare alla riqualificazione delle periferie catanesi. Credo fermamente che una comunità possa mantenersi giovane soltanto aiutando gli anziani, è fondamentale non dimenticarsi di loro che sono e saranno la nostra forza e la nostra saggezza”.

Inviate le vostre segnalazioni a redazione@lasiciliaweb.it o tramite il nostro account ufficiale su Facebook