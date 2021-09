PALERMO – Un 54enne è stato ricoverato al Trauma center di Villa Sofia dopo un incidente con il monopattino in via Barcarello a Palermo. Sono stati i passanti a contattare il 118 chiedendo l’intervento di un’ambulanza per portare il ferito in ospedale. I medici gli hanno riscontrato un trauma cranico: la prognosi è riservata. Le indagini sono condotte dalla sezione dell’Infortunistica della polizia municipale.