PALERMO – Si è presentato la scorsa notte al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo con una ferita al volto che potrebbe essere stata procurata da un coltello. I medici hanno medicato il taglio e hanno chiamato la polizia.

Sono intervenuti gli agenti delle volanti che hanno ascoltato il palermitano di 29 anni dal cognome marocchino ma nato nel capoluogo siciliano. Il giovane non ha spiegato come si sia provocata quella ferita. Sono in corso indagini per risalire agli aggressori. I medici hanno suturato la ferita con sei punti.