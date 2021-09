Nuovi positivi in Sicilia: quasi metà sono a Catania

Sono 514 i nuovi casi di Covid in Sicilia, 24 in meno rispetto a ieri. L’isola è al primo posto per contagi giornalieri (al secondo posto l’Emilia Romagna con 333). Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 12.507 tamponi, con il tasso di positività che sale dal 3,8 al 4,1%.

Sette i decessi (il totale arriva a 6.700 dall’inizio dell’epidemia): uno ieri, 4 sabato scorso e due venerdì, secondo i dati della Regione. I guariti giornalieri sono 501. Negli ospedali sono ricoverate 756 persone (-2), delle quali 96 in terapia intensiva (-5).

Questa la divisione dei nuovi contagiati in base alle province: 237 a Catania (ieri 159), 103 a Palermo, 45 a Messina, 36 a Siracusa, 27 a Trapani, 21 a Caltanissetta, 17 a Enna, 16 a Ragusa, 12 ad Agrigento.

In tutta Italia sono 2.407 i nuovi positivi. Ieri erano stati 3.838. Sono 44 le vittime in un giorno, ieri erano state 26. Effettuati 122.441 test (ieri) 263.571), il tasso di positività è all’1,9%, in aumento rispetto all’1,4% di ieri.

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.638.516, i morti 130.354. I dimessi e i guariti sono 4.395.648, con un incremento di 3.383 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 112.514, con un calo di 1.022 casi nelle ultime 24 ore. In diminuzione anche i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 523 (-7 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite). Gli ingressi giornalieri sono 21. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.982, con un aumento di 53 rispetto a ieri.