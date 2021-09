Non paga alimenti, ex suocero tenta di ucciderlo

PALERMO – Ha tentato di uccidere l’ex genero perché non avrebbe pagato gli alimenti alla figlia dopo la separazione. L’uomo di 63 anni è stato portato in carcere assieme al figlio di 33 anni. I due hanno affrontato il “moroso” sotto casa nella zona di via Oreto, a Palermo.

Armati di coltello e bastone, lo scorso 20 luglio hanno più volte colpito l’ex congiunto con alcuni fendenti che lo hanno raggiunto al torace e ai polmoni. Il malcapitato è riuscito a scappare e raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale Civico, qui i medici hanno chiamato la polizia.

Nel parcheggio dell’ospedale padre e figlio, il primo finito in carcere mentre il secondo ai domiciliari, hanno picchiato anche due parenti che erano andati in ospedale a trovare il ferito. Il padre dovrà rispondere del reato di tentativo di omicidio e lesioni aggravate in concorso, il secondo di lesioni aggravate. Oltre agli alimenti l’aggressione sarebbe maturata anche per la restituzione dei regali delle nozze.