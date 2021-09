Messina, stadio agibile

Lo stadio di Messina è agibile. Questo l’esito della commissione provinciale di vigilanza pubblico spettacolo riunita oggi in Prefettura. Il via libera è stato dato a seguito del lavoro svolto dal Comune di Messina che nelle precedenti sedute dell’organo di vigilanza ha assicurato il massimo impegno per garantire la sicurezza all’interno dell’impianto, adempiendo a quanto disposto dalla commissione e finanziando i lavori.

Per la verifica delle condizioni di sicurezza, di agibilità e di igiene dell’impianto sportivo la commissione ha cominciato a riunirsi da luglio, convocandosi anche il 13 agosto. Da subito – dice la prefettura – i rappresentanti del Comune di Messina hanno espresso ampia disponibilità ad effettuare i lavori necessari per rendere agibile lo stadio Franco Scoglio per un pubblico di 6900 spettatori, attualmente ridotto al 25% , visto il permanere della Sicilia in zona gialla.