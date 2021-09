Lite tra coniugi alla circonvallazione

Gli agenti della squadra Volanti della polizia di Catania è intervenuta in viale Ulisse per la segnalazione di una lite animata tra coniugi. Sul posto una donna confessa di avere avuto poco prima una violenta lite con il marito, in presenza delle figlie, all’interno della propria abitazione.

L’uomo, ancora presente nell’appartamento, in preda all’ira aveva danneggiato diversi mobili, rompendo, piatti e bicchieri, strattonando più volte la moglie e spingendola contro il muro, non riuscendo fortunatamente a procurarle lesioni. La donna non ha voluto comunque formalizzare denuncia contro il marito, ma l’uomo accompagnato per ulteriori accertamenti in Questura è stato denunciato, in stato di libertà, per il reato di maltrattamenti in famiglia ed è stato allontanato d’urgenza dalla casa familiare.