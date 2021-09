Lampedusa, 8 sbarchi in poche ore

AGRIGENTO – Nove tunisini sono stati rintracciati ieri sera, mentre erano su un barchino di 5 metri, dalla motovedetta della guardia costiera 25 miglia a ovest di Lampedusa.

L’imbarcazione è stata lasciata alla deriva e i migranti sono stati trasbordati sull’unità di soccorso. Si tratta dell’ottavo nel giro di poche ore, in precedenza erano arrivati in 191.

Anche i nove tunisini sono stati trasferiti all’hotspot che in questo momento ospita 728 persone a fronte di 250 posti disponibili; 160 verranno trasferite in mattinata con il traghetto di linea Sansovino e con un pattugliatore della guardia di finanza. Durante la notte non si sono registrati sbarchi o soccorsi.