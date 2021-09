Incidente sulla statale 626, la 73enne non ce la fa

GELA – E’ morta questa mattina all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta la donna di 73 anni, Francesca Catalano, di Barrafranca, nell’Ennese, che era rimasta gravemente ferita in un incidente, insieme al marito, ieri pomeriggio sulla Statale 626, all’altezza dello svincolo per Gela.

L’uomo, G.A., 75 anni, è tutt’ora in osservazione in pronto soccorso e non sarebbe in pericolo di vita.

I due coniugi viaggiavano a bordo di una Opel Speedster. Le condizioni della donna sono apparse subito critiche per un grave trauma all’arto inferiore. L’anziana era rimasta incastrata nel mezzo, è stata tirata fuori dai vigili del fuoco.

Il medico rianimatore ha dovuto intubarla mentre viaggiava a bordo dell’elisoccorso per il pronto soccorso del Sant’Elia per via dell’aggravarsi delle sue condizioni.