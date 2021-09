Il Palermo spreca, Vukusic esalta l’Acr

Troppo poco. Il Palermo non riesce a ingranare le marce alte, spreca un rigore e si accontenta alla fine di un grigio 0-0 interno contro il Catanzaro, prudente e rinunciatario ma premiato dalla scarsa vena rosanero.

Le prime occasioni della gara sono per Brunori, che conclude di poco a lato per due volte. Al 38′ i calabresi rispondono con Carlini: traversa. Nel finale del primo tempo arriva il rigore per il Palermo, ma la mira di Brunori è sempre sbagliata: palo esterno. Nella ripresa ritmi lenti e un solo grande sussulto: Dall’Oglio ci prova in spaccata, ma Porcino sventa e il Catanzaro porta a casa il pari.

Vince invece l’Acr Messina al Franco Scoglio, battendo la Virtus Francavilla con un gol di Vukusic all’inizio del secondo tempo. Decisive le parate di Lewandowski.

La partita ci mette un po’ a ingranare. E’ l’Acr a battere il primo colpo al 18′: un cross di Sarzi Puttini innesca una sequenza di pericoli, ma nessuno riesce a buttarla dentro. Dall’altra parte poco dopo la mezz’ora Lewandowski neutralizza Maiorino, pescato da un lungo lancio. Nella ripresa il portiere ipnotizza anche Enyan, poi Vukusic trova il vantaggio su assist di Simonetti. La Virtus ci prova due volte con Ventola, ma il palo e Lewandowski dicono di no.