Il Bari passa in scioltezza a Messina

Vittoria meritata per il Bari che supera in scioltezza il Messina. Al San Filippo finisce 2-0 con gli uomini di Sullo che escono tra i fischi al cospetto di una squadra che è sembrata di categoria superiore. Pronti-via e gli ospiti passano con Botta lanciato verso la porta da un tocco illuminante di D’Errico.

Messina orfano dello squalificato Adorante e dell’infortunato Mikulic con Sasà Sullo alle prese con le condizioni non perfette di alcune pedine importanti. Bari che potrebbe chiudere i giochi sul finire di primo tempo, ma Simeri fallisce una doppia chance.

Nella ripresa, il Messina ci prova soltanto con un calcio piazzato di Damian che sfiora il palo. Al 76′ arriva il raddoppio degli ospiti: combinazione Marras-Scavone-Paponi con l’attaccante bravo a girarsi in area ed a battere Lewandowski. E’ la rete che manda al tappeto il Messina che non riesce mai a rendersi pericoloso dalle parti di Frattali, praticamente spettatore non pagante al San Filippo.