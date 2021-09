Giarre ha un pronto soccorso nuovo

GIARRE (CATANIA) – E’ stato inaugurato oggi il nuovo pronto soccorso dell’ospedale di Giarre. Sarà operativo dal 27 settembre. I lavori di ammodernamento, per un importo complessivo di un milione di euro circa, sono stati finanziati dalla Regione e hanno interessato un’area di oltre 700 mq.

Realizzata una nuova zona triage con percorsi dedicati per i codici colore (per emergenza-urgenza), per il codice rosa (vittime di violenza) e per la gestione dei pazienti Covid. Adeguati anche gli standard operativi del servizio con una sala per l’Osservazione breve intensiva (Obi) dotata di 4 posti letto, sale di attesa e locali di supporto. In fase di progettazione la nuova camera calda.

“Rivolgo un appello a utenti e sanitari – ha detto all’inaugurazione il governatore Nello Musumeci, accompagnato dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza -: la medicina di base assolva alle funzioni che le competono e i cittadini non si rechino al pronto soccorso se non strettamente necessario. Perché, spesso sono gli accessi impropri che determinano attese e barelle nei corridoi. Oggi restituiamo a questo distretto ciò che una politica disattenta e distratta aveva tolto alla comunità sei anni fa. Mettiamo riparo a una ingiustizia”.