Elkann e le Ferrari a Catania

La Cavalcade 2021 fa tappa a Catania. L’evento organizzato dalla Ferrari Auto per portare i propri clienti in siti di grande bellezza, pieni di storia e di passioni ha fatto sosta in piazza Duomo. Oltre 100 auto della casa di Maranello provenienti da Taormina e dirette verso l’Etna hanno colorato il centro storico.

Il presidente John Elkann con la moglie Lavinia Borromeo sono stati ospitati dal sindaco Salvo Pogliese a Palazzo degli Elefanti dove hanno firmato il libro d’onore del Comune e hanno scattato le classiche foto di rito. Elkann incuriosito dall’Elefante al centro della piazza ha voluto conoscere la storia del simbolo della città di Catania.

La parata è ripresa poco dopo diretta al rifugio Sapienza.