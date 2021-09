Dottore aggredito in guardia medica

Un dottore di turno alla guardia medica di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, è stato aggredito stanotte, insieme al padre che gli teneva compagnia. Lo rende noto l’Asp di Siracusa, che esprime “indignazione – dice il direttore generale dell’Azienda sanitaria Salvatore Lucio Ficarra – e severa condanna”.

“Sgomenta apprendere che continuano ad accadere nelle strutture sanitarie episodi di così inaudita ferocia contro chi esercita il proprio dovere a tutela della salute dei cittadini – aggiunge Ficarra -. Non solo aggressioni verbali, di per sé già da condannare severamente, ma anche fisiche come quella di stanotte agli operatori della guardia medica di Portopalo e danneggiamenti alla struttura. La tutela dei nostri operatori contro ogni forma di violenza rimane tra le priorità dell’azione amministrativa dell’Azienda, ma non basta di fronte a tanta inciviltà”.

“Contro gli autori di un così grave e vergognoso attentato alla vita di operatori sanitari, ci costituiremo parte civile. Al medico e a suo padre ferito severamente esprimiamo la vicinanza di tutta l’Azienda e i più avvertiti auguri di pronta guarigione. Ringraziamo i carabinieri che sono intervenuti prontamente individuando i colpevoli e assicurandoli alla giustizia”, conclude il direttore generale dell’Asp.