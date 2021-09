Derby degli orrori: è 1-1

Finisce 1-1 tra Acr Messina e Palermo in un derby pieno di errori. Meglio gli uomini di Sullo nel primo tempo, ma i rosanero cambiano marcia all’inizio della ripresa e il pareggio in fondo ha un senso.

Seguiti da 400 tifosi a Vibo Valentia (il San Filippo non è disponibile), i giallorossi all’inizio sono più pericolosi nonostante l’accanito pressing avversario. Dopo 5′ un’uscita incerta di Pelagotti fuori dall’area sta per favorire Simonetti: i due si scontrano e il Messina protesta, ma sembra che sia l’attaccante a finire sul portiere e l’arbitro non fischia.

Passa un minuto e Dall’Oglio scocca una botta da venti metri, Lewandowski sventa in tuffo. All’8′ Balde dal fondo serve con un rasoterra Distefano che si mangia il gol col piattone da pochi metri.

I ribaltamenti sono frequenti, ma da qui in poi le occasioni scarseggiano. Si arriva così al 46′ e il Palermo la combina grossa: sul calcio d’angolo Brunori salta a vuoto di testa, Marconi la tocca maldestramente indietro e Balde segna da due passi.

Rosanero diversi al rientro in campo: al 5′ Carillo stende Luperini, è rigore ma Floriano spara alto. Minuto 19′, arriva il pareggio: cross di De Rose, Luperini si vede respingere due volte con impaccio le conclusioni di testa e di piede, spunta Soleri e la butta dentro.

La partita si addormenta un po’, ma c’è ancora tempo per l’errore più grande all’87’: Fazzi in solitudine tira piano, Pelagotti potrebbe bloccare e invece la mette sui piedi di Busatto, che da posizione irripetibile gliela scaraventa addosso. Resta l’1-1.