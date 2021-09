Covid: spuntano altri 12 morti

Sono 929 i nuovi casi di Covid in Sicilia, risalgono lievemente rispetto agli 877 registrati ieri. Nelle ultime 24 ore sono stati somministrati 19.292 test tra tamponi rapidi e molecolari. Il tasso di positività si attesta così al 4,8%.

Attualmente si trovano in terapia intensiva 117 pazienti (+7), sono 809 i ricoverati con sintomi. Il numero dei decessi sale a 12 che portano il numero complessivo a 6.525, ma come accade ormai da settimane la Regione siciliana non riesce ad allineare il numero complessivo giornaliero e anche oggi emette una nota che specifica che i morti di oggi si riferiscono nello specifico: “3 al 08/09/21, 3 al 07/09/21, 1 al 06/09/21, 1 al 05/09/21, 1 al 04/09/21, 1 al 01/09/21, 1 al 31/07/21 e 1 al 17/07/21”.

Questo il dettaglio nelle province: Catania 292, Palermo 123, Siracusa 158, Messina 118, Ragusa 70, Trapani 68, Enna 50 Agrigento 49, Caltanissetta 1.

Complessivamente in Italia sono 5.522 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.923. Sono invece 59 le vittime in un giorno, ieri erano state 69. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.590.941, i morti 129.766. I dimessi e i guariti sono invece 4.331.257, con un incremento di 7.122 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 129.918, con un calo di 1.663 casi nelle ultime 24 ore.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 558, sei in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 38, stesso numero di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.230; si tratta di 5 persone in meno rispetto a ieri. Sono invece 291.468 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia contro i 301.980. Il tasso di positività è all’1,9%, stabile rispetto al 2% di ieri.