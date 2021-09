Covid: la Sicilia torna prima per nuovi casi

Sono 878 (rispetto ai 471 di ieri) i nuovi casi di Covid in Sicilia. Nell’Isola sono stati processati 18.682 test, tra tamponi rapidi e molecolari. L’incidenza sale al 4,7% (ieri era al 2,5%). L’Isola dopo un solo giorno torna in testa per nuovi contagi giornalieri, seguita al secondo posto dal Veneto con 613 casi.

Sono attualmente ricoverati in terapia intensiva 99 pazienti (+1 rispetto a ieri), i ricoverati con sintomi sono 697. Si registrano altri 20 decessi che portano il totale dei morti per coronavirus in Sicilia a 6.657. I decessi di oggi, così come comunicato dalla Regione siciliana, fanno riferimento ai giorni precedenti. Nello specifico “6 sono deceduti il 15/09/21, 8 il 14/09/21, 2 il 13/09/21, 1 il 12/09/21, 1 il 11/09/21, 1 il 17/08/21 e 1 il 16/08/21”.

Questo il dettaglio dei nuovi casi nelle province: Catania 295, Messina 169, Palermo 129, Siracusa 107, Ragusa 53, Trapani 53, Agrigento 29, Caltanissetta 23, Enna 20.

In Italia sono 5.117 i positivi individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 4.830. Sono invece 67 le vittime in un giorno (ieri 73). I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono 306.267 (ieri 317.666). Il tasso di positività è all’1,6%, stabile rispetto all’1,5% di ieri.