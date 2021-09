Covid, in Sicilia la curva scende

Sono 770 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 18.441 tamponi processati. L’incidenza scende di poco al 4,2 ieri era al 4,7%. L’Isola resta sempre al primo posto per nuovo contagio giornaliero seguita da Lombardia e Veneto con 596 casi.

Gli attuali positivi sono 26.255 con un decremento di 98 casi. I guariti sono 843 mentre si registrano altre 25 vittime che portano il totale dei decessi a 6.568. La Regione Sicilia comunica che i decessi segnalati in data odierna sono avvenuti: 1 il 9 settembre, 11 il’8 agosto, 1 il 7 agosto, 1 il 6 agosto, 1 il 27 agosto, 1 il 17 agosto, 1 il 13 agosto, 1 il 12 agosto.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 907 i ricoverati, 6 in più rispetto a ieri mentre in terapia intensiva sono 106, 2 in meno rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province la situazione è la seguente: Palermo 114, Catania 138, Messina 150, Siracusa 136, Ragusa 47, Trapani 106, Caltanissetta 36, Agrigento 30, Enna 13.

In Italia sono 5.193 i positivi individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 5.621. Sono invece 57 le vittime in un giorno, ieri erano state 62. I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore sono 333.741, ieri erano stati 286.028. Il tasso di positività è al 1,6%, in calo rispetto a ieri (2%).

Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.601.749, i morti 129.885. I dimessi e i guariti sono invece 4.344.238, con un incremento di 5.997 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 127.626, con un calo di 863 casi nelle ultime 24 ore.