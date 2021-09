Covid: giù i ricoveri in Sicilia

Sono 647 (ieri 414) i nuovi casi di Coronavirus individuati in Sicilia nelle ultime 24 ore grazie alla somministrazione di 21.480 test, tra tamponi rapidi e molecolari. L’indice di incidenza si attesta al 3% (ieri 2,3%). La regione resta prima per nuovi casi davanti a Veneto (445), Lombardia (443) e Campania (419).

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 82 (-10) con 2 nuovi ingressi giornalieri, sono 574 (-30) i ricoverati con sintomi. Si contano altri 15 decessi che portano il totale a 6.756, ma come specificato dalla Regione siciliana i morti risalgono tutti ai giorni precedenti, nello specifico “4 al 22/09/21, 6 al 21/09/21, 1 al 20/09/21, 1 al 14/09/21, 2 al 05/09/21 e 1 il 25/08/21”.

Questo il dettaglio nelle singole province: Catania 310, Siracusa 105, Messina 75, Trapani 60, Ragusa 28, Caltanissetta 28, Agrigento 23, Palermo 12, Enna 6.

Complessivamente sono 4.061 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 3.970. Sono invece 63 le vittime in un giorno (ieri erano state 67). Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.649.906, i morti 130.551. I dimessi e i guariti sono invece 4.414.272, con un incremento di 5.466 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi sono 105.083, con un calo di 1.476 casi nelle ultime 24 ore.

I tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia sono 321.554, ieri erano stati 292.872. Il tasso di positività è dell’1,3%, in lieve calo rispetto all’1,4% di ieri; 505 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 11 rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 30 (ieri erano 40). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.650, 146 meno di ieri.