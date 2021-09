“Ci sono 1.000 medici non vaccinati che esercitano”

Sono presumibilmente circa 1.500, secondo i dati della Federazione nazionale ordini dei medici i medici non vaccinati: di questi, circa 1.000 stanno ancora esercitando la professione, ovvero quasi il 70% sul totale dei non vaccinati”. Il presidente Fnomceo Filippo Anelli lancia un appello ai colleghi non immunizzati a sottoporsi subito alla vaccinazione.

Dei 1.500 medici non vaccinati, 500 sono attualmente sospesi. Altri 120, prima sospesi, hanno regolarizzato la propria posizione comunicando l’avvenuta vaccinazione.

Sono inoltre 40, afferma Anelli, gli ordini che hanno sospeso almeno un medico. “Il problema – sottolinea il presidente Fnomceo – è che le Asl non stanno applicando la legge che prevede l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, e demanda alle stesse Asl il compito di rilevare coloro che non si sono vaccinati e comunicare i nominativi agli ordini”.

La legge “dice che la vaccinazione è un requisito essenziale per l’esercizio della professione medica e per il personale sanitario ma dopo 5 mesi dall’entrata in vigore della legge ancora un migliaio di camici bianchi non sono vaccinati. Va comunque considerato che i medici italiani sono circa 460 mila, quindi i non vaccinati sono una percentuale esigua”.