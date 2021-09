CATANZARO-CATANIA 1-0 (RISULTATO FINALE)

Primo tempo

1′ – Partiti.

9′ – Spunto di Bombagi a sinistra e cross che Cianci tocca di testa senza riuscire a correggere verso la porta etnea.

10′ – Sala allontana la sfera in tuffo su un traversone dalla destra, sugli sviluppi ci prova Ortisi mandando il pallone ben oltre la traversa.

12′ – Punizione di Piccolo da 20 metri: palla alle stelle.

15′ – Bel fraseggio sullo stretto dei giallorossi concluso da un sinistro in curva di Cianci.

21′ – Ortisi ci riprova di testa su corner dalla destra: palla sul fondo.

23′ – Ripartenza del Catania con Zanchi, che si lancia in avanti ma poi manca la girata in porta dopo aver scambiato il pallone con Biondi.

26′ – Altro break rossazzurro, stavolta con Albertini. Palla sul fronte opposto per Biondi, il cui tiro viene deviato in angolo da un difensore.

30′ – Passaggio avventato di Izco verso l’interno e palla intercettata da Ortisi, fermato dalla copertura di Cataldi.

32′ – Tentardini incespica sul pallone e permette a Cataldi di involarsi: passaggio al limite per Greco, ma il centrocampista calcia male e il pallone si perde a lato.

35′ – Primo tiro in porta del match: è di Bombagi, che si fa luce sulla trequarti e scaglia un destro a giro dalla distanza. Sala si distende bene e respinge in tuffo.

43′ – Buon lancio in profondità di Cataldi per Piccolo che cerca il dribbling e guadagna un angolo, battuto senza esito.

44′ – Zanchi prova il sinistro di prima intenzione da 25 metri su un traversone di Albertini respinto dal portiere Nocchi: palla fuori bersaglio.

45′ – Non c’è recupero. Finisce il primo tempo. Gara tutto sommato equilibrata con una prevalenza rossazzurra, poche vere occasioni da gol.

Secondo tempo

1′ – Via alla ripresa. Un cambio nel Catanzaro: fuori Risolo, dentro Verna.

5′ – Grande occasione per il Catania: su angolo battuto da Biondi, rovesciata acrobatica di Ropolo e salvataggio sulla linea di Welbeck, poi Zanchi calcia alto di sinistro.

6′ – Palla gol anche per il Catanzaro. Monteagudo manca un intervento aereo e permette a Bombagi di calciare dal dischetto: il primo tiro è respinto dallo stesso Ropolo, il secondo da Sala con un ottimo riflesso.

8′ – Altra conclusione dal limite di Bombagi, ancora una volta Sala dice no e manda in angolo.

9′ – Seconda sostituzione nel Catanzaro. Vazquez rileva Ortisi.

11′ – Primo giallo del match: ammonito Welbeck.

11′ – Doppio cambio nel Catania: Sipos per Moro e Ceccarelli per Piccolo. Tatticamente non cambia nulla.

13′ – Catanzaro pericoloso. Colpo di testa di Gatti su punizione di Bearzotti con palla fuori d’un soffio.

15′ – Nuovo avvicendamento tra i rossazzurri: Rosaia per Biondi. Il nuovo entrato va in mediana, Greco viene avanzato a sinistra.

16′ – Cartellino giallo per Cianci.

26′ – Catania ancora vicino al gol con uno spunto di Ceccarelli, che salta con una bella giocata Gatti e tira: Nocchi si oppone al sinistro ravvicinato.

30′ – Baldini mette in campo forze fresche: Pinto per Zanchi e Bianco per Cataldi.

34′ – Spazio a uno dei tanti ex del match. Curiale, al debutto stagionale nel Catanzaro, rimpiazza Cianci in attacco.

36 ‘ – Vazquez prova il destro da fuori area, nessun problema per Sala.

44′ – Cross di Tentardini e palla appena sfiorata di testa da Vazquez, libero nell’area piccola.

45′ – Quattro minuti di recupero.

47′ – GOL DEL CATANZARO: colpo di testa vincente di Monterisi su corner dalla destra di Bearzotti.

49′ – Occasione Catania: Monterisi salva alla disperata di Ceccarelli, ben liberatosi in area.

50′ – Doppia sostituzione Catanzaro: Vandeputte per Bombagi, Rolando per Bearzotti.

51′ – Ammonito Pinto per proteste.

52′ – Triplice fischio. Catanzaro batte Catania 1-0, rossazzurri eliminati dalla Coppa Italia di Serie C.

