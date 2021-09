Catania, un altro posticipo

Un altro posticipo per il Catania. Protagonista di una settimana particolarmente intensa, al via con il match odierno a Catanzaro, la squadra di Baldini tornerà in campo giovedì, alle 14.30 al Massimino, per sfidare la Turris nel turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di andata.

Il terzo incontro era previsto per domenica 3 ottobre in trasferta contro il Picerno, ma in ragione degli impegni particolarmente ravvicinati la società etnea ha chiesto e ottenuto lo slittamento di 24 ore dell’incontro, calendarizzato dalla Lega Pro per lunedì 4 ottobre alle 15.