Catania-F. Andria 2-0

CATANIA-FIDELIS ANDRIA 2-0 (RISULTATO FINALE)

Primo tempo

1′ – Partiti

3′ – Catania arrembante in avvio: bel sinistro di Ceccarelli respinto da Dini

8′ – Disimpegno errato di Maldonado e tiro alto dalla distanza di Casoli

9′ – GOL DEL CATANIA: Sipos batte di destro Dini su assist in profondità di Ceccarelli

15′ – Ceccarelli abbattuto da Sabatino mentre prova a involarsi verso la porta: l’arbitro lascia giocare

17′ – Rasoterra debole di Ceccarelli bloccato da Dini

19′ – Prima ammonizione: giallo a Bolognese per fallo al limite dell’area su Pinto

20′ – Sulla punizione susseguente ci prova Russotto: destro sull’esterno della rete

21′ – Primo squillo del Matera: affondo di Casoli concluso da un rasoterra centrale bloccato da Stancampiano

24′ – Russotto ci prova ancora con un destro di controbalzo dal vertice dell’area: palla alta non di molto

27′ – Primo cambio del match: esce l’acciaccato Bonavolontà, entra Di Noia

30′ – Subito giallo per il nuovo entrato Di Noia, che rifila un colpo al volto di Pinto rischiando anche il rosso

33′ – Cross di Benvenga dalla destra per l’accorrente Bubas: palla schiacciata troppo, Stancampiano blocca in tuffo

35′ – Giallo a Rosaia per fallo su Sabatino

42′ – Proiezione offensiva di Monteagudo conclusa da un sinistro largo

46′ – RADDOPPIO DEL CATANIA: Ancora Sipos! Clamoroso errore in disimpegno di Fontana che libera il centravanti croato verso la porta: destro piazzato e 2-0

47′ – Fine primo tempo

Secondo tempo

1′ – Due sostituzioni tra gli ospiti: Venturini per Fontana, Tulli per Favetta

5′ – Ammonito Russotto per proteste

7′ – Sinistro a lato di Ceccarelli

14′ – Fuori Ceccarelli tra gli applausi, dentro Russini

16′ – Altro cambio in difesa per gli ospiti: Alberti per Sabatino

21′ – Errore difensivo di Monteagudo non sfruttato da Alberti che tira alto

22′ – Doppia sostituzione nel Catania: Biondi per Rosaia e Moro per Sipos

29′ – Biondi subito pericoloso dopo una scambio con Russini: Dini si salva in angolo

31′ – Destro a giro di Russotto: Dini si oppone in tuffo

32′ – Cambio nella Fidelis Andria: Nunzella per Carullo

34′ – Giallo anche per Venturini

36′ – Altri due cambi per Baldini: Izco per Provenzano e Greco per Maldonado

43′ – Giallo per Greco dopo due contrasti ben fatti in mediana

49′ – Triplice fischio. Il Catania vince 2-0.

Formazioni ufficiali Catania-Andria