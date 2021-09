Catania, botti per compleanno pregiudicato

CATANIA – In seguito a numerose chiamate, nella notte agenti della polizia di Catania si sono presentati in via della Lucciola, dove erano state segnalate diverse esplosioni di fuochi artificiali. In strada c’erano numerose persone intente ad assistere allo spettacolo, allestito per “onorare” la memoria di un noto pregiudicato che oggi avrebbe compiuto 50 anni.

Per detenzione di materie esplodenti e accensioni pericolose è stato denunciato un catanese di vent’anni che si è assunto la paternità dei fuochi illegali; un totale di 17 batterie di tubi monocolpo, con una massa attiva di esplosivo pari a 7043,7 grammi, collegati tra loro da una miccia pirotecnica a rapida combustione, priva di qualsiasi etichettatura e del peso complessivo di 350 grammi.