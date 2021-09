CATANIA – Da mercoledì 29 settembre il tratto viario di piazza Mancini Battaglia, nella zona di Ognina, subirà un restringimento per indifferibili lavori di realizzazione della condotta fognaria causando una deviazione nelle due corsie di innesto con la circonvallazione.

Gli interventi nel sottosuolo, che dureranno 60 giorni, sono necessari per l’opera di convogliamento dei reflui da Aci Castello e Acicatena al vecchio collettore allacciante del comune di Catania. I lavori hanno lo scopo di raccogliere le acque reflue nere, altrimenti scaricate in maniera disordinata in canali naturali, e con recapito finale all’impianto di depurazione di Pantano d’Arci.