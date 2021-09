CATANIA – Momenti di panico questa mattina, intorno alle 11, per una fuga di gas in una palazzina di via Renato Imbriani che ospita anche una delegazione del tribunale, con uffici del Giudice di pace. I vigili del fuoco hanno fatto evacuare lo stabile e messo in sicurezza l’edificio. L’intervento è durato un’ora circa.