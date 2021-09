CATANIA – Sono ripresi i lavori per la riqualificazione dell’area del dismesso ospedale Santa Marta-Villermosa, situato tra via Gesualdo Clementi e via Bambino. Le opere di demolizione del fabbricato sono coordinate dagli uffici del Genio civile etneo e dovrebbero essere ultimate entro la fine dell’anno. Successivamente, si procederà al restauro del retrostante palazzo settecentesco, che ospiterà gli uffici della Soprintendenza, e alla realizzazione di una piazza antistante in cui verrà inglobato anche il giardino esistente.