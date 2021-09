Camion si ribalta su A29, un morto e un ferito grave

TRAPANI – Una persona è morta e un’altra è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto al Km 90 della A29 Dir ‘Alcamo-Trapani’ in territorio di Calatafimi Segesta, nel Trapanese.

Secondo una prima ricostruzione dell’Anas, il sinistro ha coinvolto due veicoli, un mezzo pesante che si è ribaltato e un’auto. Il traffico è rimasto bloccato per qualche ora. Sul posto le squadre Anas e la Polizia Stradale per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.