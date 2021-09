BELPASSO – I carabinieri hanno arrestato un 22enne ritenuto responsabile di detenzione finalizzata allo spaccio di droga. Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle

zone interessate dal fenomeno, i militari hanno perquisito il pusher trovandolo in possesso di 4 dosi di marijuana e materiale comunemente utilizzato per il confezionamento. Il giovane, per sottrarsi alle manette e fuggire via, ha aggredito i carabinieri ed è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.