BARCELLONA – I carabinieri hanno arrestato tre persone, tutte appartenenti allo stesso nucleo familiare, con l’accusa di spaccio di stupefacenti. Si tratta del 40 enne M. C., della sua compagna 35enne C.A.S. e del 20enne M.S.

All’interno dell’abitazione, in una stanza da letto, sono stati trovati 300 grammi di marijuana contenuti in un barattolo di plastica, una pianta di cannabis, 2 grammi di cocaina ed una serra artigianale con una lampada alogena per illuminare e riscaldare ed un telo termico, utilizzata per la coltivazione indoor dello stupefacente. King” e “Riley” i cani antidroga hanno infine trovato in una zona del giardino e ulteriori 150 grammi di marijuana, conservati in un contenitore di plastica.