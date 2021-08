Perseguita la ex nonostante il divieto di avvicinamento

SIRACUSA – Gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, in aggravamento della misura dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento, nei confronti di un siracusano di 50 anni.

L’uomo, al quale era stato notificato l’obbligo di mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri dalla ex compagna e di non comunicare con lei con qualsiasi mezzo non ha rispettato i divieti e ha continuato a maltrattare la donna.