Covid: tamponi e vaccini prima del concerto di Fabio Concato

PARTANNA – Tamponi rapidi e gratuiti, e per chi vuole anche una dose di vaccino, domani sera per quanti, non essendo in possesso del Green pass, vorranno assistere, a Partanna (Tp), al concerto del cantautore Fabio Concato. Tamponi e vaccini saranno effettuati, dalle 19 alle 21.30 nello spazio adiacente al “Teatro Dalla”. Lo ha comunicato, con una nota, l’ufficio stampa del Comune belicino.

Domani sera, Fabio Concato terrà il concerto nell’ambito del cartellone di “Artemusicultura”. Con il suo “Musico Ambulante Tour 2021”, l’artista “torna a guidare il pubblico tra ricordi ed emozioni in un lungo viaggio tra i suoi successi, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti”. Con Concato, sul palco anche Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso) e Larry Tomassini (chitarre).