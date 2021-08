Catania, arriva Moro

Il Catania puntella l’attacco nell’ultimo giorno di mercato. La società rossazzurra ha ingaggiato l’attaccante Luca Moro, 20 anni, prelevato in prestito secco dal Padova.

Nato a Monselice e cresciuto nel settore giovanile della società veneta sino a esordire nel torneo Primavera 2, il nuovo acquisto degli etnei ha debuttato in Serie B nell’aprile del 2019 compiendo nella stessa stagione un’esperienza con il Torino in occasione della Viareggio Cup.

Nell’annata successiva Moro ha realizzato 10 reti in 22 gare con la Primavera del Genoa. Giunto alla Spal, nel 2020/21 ha collezionato con i ferraresi 8 presenze in B, 2 in Coppa Italia e 22 nel campionato Primavera 1, impreziosite da 8 gol.

“Sono davvero entusiasta di questa opportunità – dice Moro tramite una nota del club – e darò tutto per essere all’altezza del prestigio club: mi sono state proposte diverse soluzioni ma sinceramente, quando ho sentito del Catania, non ho avuto alcun dubbio sulla scelta giusta e quindi ho deciso di firmare immediatamente”.

Moro sarà a disposizione del tecnico Baldini già in vista dell’allenamento in programma domani pomeriggio.

In uscita, il Catania congeda il difensore Mario Noce, approdato al Matelica Ancona dopo la risoluzione consensuale del contratto.