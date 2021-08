SIRACUSA – Il cadavere di un uomo di 76 anni è stato trovato nelle acque del Porto piccolo, alle porte di Ortigia, a Siracusa.

E’ stato un passante a dare l’allarme ma quando i soccorsi sono arrivati per il pensionato non c’era nulla da fare.

Secondo una prima ricostruzione della polizia il pensionato dopo essere caduto in acqua non è stato stato in grado di risalire. La Procura di Siracusa ha disposto l’ispezione cadaverica per chiarire le cause del decesso.