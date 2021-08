Turisti dispersi sull’Etna ritrovati col Gps

Dal primo pomeriggio i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono stati impegnati per la ricerca di due turisti francesi in zona Etna Nord, Monti Sartorius, tra il Rifugio Citelli e la grotta di Serracozzo.

La chiamata di soccorso è giunta al numero unico per le emergenze, il 112, dalla turista francese che aveva perso l’orientamento e che aveva perso anche i contatti con il marito, anch’esso in escursione con lei in quelle zone.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco volontari di Linguaglossa ed il Nucleo Tas (topografia applicata al soccorso), specializzato nelle attività di ricerca di persone disperse.

La signora è stata individuata tramite GPS e dopo qualche ora, alla stessa maniera, anche il marito. Fortunatamente i turisti stanno bene e tutto si è concluso con un lieto fine.