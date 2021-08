Formazioni ufficiali Monopoli-Catania.

Monopoli (3-5-2): Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante; Viteritti, Bussaglia, Vassallo, Piccinni, Guiebre; DAgostino, Starita.

Catania (4-3-3): Stancampiano; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Pinto; Izco, Maldonado, Rosaia; Ceccarelli (foto Galtieri), Russini, Russotto.

Claiton in tribuna per i postumi di un trauma contusivo in zona costale riportato in allenamento: a breve si sottoporrà a visita specialistica ed accertamenti diagnostici.