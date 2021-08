Il Covid rallenta la sua corsa in Sicilia

Sono 1.139 i nuovi casi di Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore a fronte di 20.116 test effettuati. Il tasso di positività si attesta così al 5,6% contro il 7,4 di ieri. L’isola sempre prima per numero di contagi seguita dal Veneto con 854 casi.

Nel computo giornaliero risulta un incremento di 19 decessi che portano le vittime di Coronavirus in Sicilia a a 6.304. Proprio i merito al numero dei decessi la Regione precisa che quelli dichiarati in data odierna si riferiscono ai seguenti giorni: “6 il 27/08/21, 9 il 26/08/21, 2 il 25/08/21, 1 il 23/08/21 e 1 il 17/07/21”.

Sono attualmente ricoverate in terapia intensiva 104 pazienti con un incremento di 10 unità rispetto a ieri. In area non critica si trovano 798 pazienti. I guariti sono 716 nelle ultime 24 ore.

Questo il dettagli dei casi nelle singole province: Messina 288, Catania 176, Palermo 143, Trapani 160, Siracusa 152, Caltanissetta 105, Agrigento 57, Enna 46, Ragusa 10.