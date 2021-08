Sicilia: contagi giornalieri a quota 1.681

Sono 1.681 i nuovi casi di Covid in Sicilia secondo l’ultimo report del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 22.589 test tra tamponi molecolari e rapidi, il tasso di positività si attesta al 7,4%. La Sicilia resta ancora prima in Italia per numero di contagi, davanti alla Toscana (752) e all’Emilia Romagna (732).

Sono attualmente ricoverati in terapia intensiva 103 pazienti (+8) rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi sono 778. Oggi si registrano 11 nuovi decessi che fanno salire il numero complessivo delle vittime 6.285. La Regione siciliana precisa, però, “che i deceduti dichiarati oggi si riferiscono ai seguenti giorni: 3 il 26/08/21, 7 il 25/08/21 e 1 il 24/08/21”. Aumentano anche i guariti, 1.255 nelle ultime 24 ore.

Questo il dettaglio nelle province: Catania 353, Palermo 329, Ragusa 308, Siracusa 233, Agrigento 133, Trapani 126, Caltanissetta 94, Enna 87, Messina 18.