Sicilia a rischio moderato, ma si teme escalation

Sono 10 Regioni e le province autonome che risultano classificate a rischio moderato, secondo quanto si apprende, nel monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute e la Sicilia, che dovrebbe diventare gialla da lunedì, è classificata a rischio moderato ma con “un’alta progressione di escalation nei prossimi 30 giorni”.

Le restanti 11 regioni risultano classificate a rischio basso. Oltre alla Sicilia che ha superato le soglie per i ricoveri (19.4%) e le intensive (12.1%), il rischio moderato riguarda Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Piemonte, Trento, Puglia e Valle d’Aosta.

La Sicilia in testa anche per incidenza a 7 giorni (20-26 agosto) più alta di tutta Italia con 200,7 casi per 100 mila abitanti contro la soglia di 50.