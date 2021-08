Rubano scooter, 3 arresti dopo fuga in tangenziale

CATANIA – Spettacolare inseguimento in tangenziale con la polizia stradale di Catania che dopo aver notato uno scooter Sh 300 spinto da un’auto ha intimato al conducente di fermarsi.

Il mezzo è invece ripartito a tutta velocità, mentre l’uomo in sella al motociclo ha cercato di lasciare il ciclomotore al centro della carreggiata con l’intento di ostruire il transito ai poliziotti, salendo poi velocemente a bordo dell’autovettura. L’inseguimento è iniziato al km 1+700 e si è concluso dopo alcuni chilometri dopo che i fuggitivi hanno urtato la fiancata destra della pattuglia.

I successivi accertamenti hanno consentito di appurare che il motociclo era stato rubato in territorio di San Giovanni La Punta e che il conducente dell’auto guidava senza aver conseguito la patente di guida, pertanto veniva denunciato in stato di libertà per recidiva nel biennio.

Nell’immediatezza, il veicolo veniva restituito al proprietario ignaro dell’accaduto; i tre uomini sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e per resistenza a pubblico ufficiale.