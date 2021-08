Per 10 euro picchiano una coppia a Palermo

PALERMO – I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato Santo Chiovaro, 39 anni e Salvatore Castelli, 29 anni, per rapina aggravata ai danni di una coppia. Secondo l’accusa, i due, con minacce e percosse, si erano fatti consegnare i soldi, circa 10 euro, che le vittime avevano con loro. Chiovaro e Castelli, su ordine del pm, sono stati portati in carcere in attesa dell’udienza di convalida. Una delle vittime è stata portata all’ospedale Civico per essere medicata.

Hanno un volto ed un nome anche gli autori di un’aggressione nei confronti di due poliziotti in piazza Magione. Due arresti e un obbligo di dimora sono stati emessi nei confronti di tre soggetti che hanno assaltato gli operanti durante un controllo ad un venditore ambulante di bibite e alcolici.

I due poliziotti riportarono ferite e lesioni personali guaribili in 15 e 5 giorni.