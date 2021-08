La Timpa frana, in arrivo 5,5 milioni di euro

ACIREALE (CATANIA) – Il presidente della Regione, Nello Musumeci, in qualità di commissario della Struttura contro il dissesto idrogeologico, ha destinato 5 milioni e 476mila euro per i lavori da eseguire nella Timpa e consistenti nella manutenzione straordinaria del canale di gronda “Martinetti” e nel consolidamento del costone roccioso adiacente.

“Siamo grati al presidente Musumeci – ha affermato il sindaco, Stefano Alì – per l’attenzione posta ad una zona del nostro territorio tanto suggestiva quanto precaria, per via dei fenomeni franosi che si registrano, purtroppo, con frequenza, determinati da un dissesto idrogeologico le cui radici affondano nel tempo e sono anche frutto dell’indiscriminata azione umana. Non ci sfugge l’impegno profuso dall’assessorato regionale alle Infrastrutture e del Genio civile, che ha già predisposto il documento di indirizzo alla progettazione dell’intervento e da sempre in prima linea per fronteggiare gli effetti degli eventi franosi, due dei quali si sono verificati proprio durante il mandato della nostra Amministrazione e che fanno seguito a quelli particolarmente rilevanti registratisi sin dai primi anni del nuovo millennio”.