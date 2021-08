INFORMAZIONE REDAZIONALE

Conoscere l’inglese è importante: ecco come impararlo in Sicilia

Il fatto che l’inglese sia una lingua ormai indispensabile da conoscere non è un segreto per nessuno: non solo ti servirà per scopi professionali, ma anche in molte altre situazioni della tua vita di ogni giorno. Qualche esempio? Molte espressioni dell’idioma anglosassone sono ormai entrate nell’uso comune oppure, semplicemente, navigando su Internet, troverai moltissimi contenuti scritti in questa lingua. Padroneggiarla poi, ti farà sentire a tuo agio durante i tuoi spostamenti all’estero, sia per lavoro che per piacere, e, in più, ti permetterà di comunicare con persone che non parlano l’italiano, utilizzandola come una sorta di idioma universale, quale, in effetti, questa lingua è diventata attualmente. Anche a livello di formazione conoscere l’inglese ti tornerà molto utile: se, ad esempio, hai intenzione di perfezionare i tuoi studi, che siano universitari o post-liceali, potrai accedere facilmente a master o ad altri corsi di specializzazione. Se ciò non bastasse, infine, tale competenza ti permetterà di goderti al massimo i film e i libri in lingua originale o, ancora, di capire le parole della tua canzone made in USA preferita. Insomma, imparare l’inglese è fondamentale per questi e per mille e altri motivi. Se la regione in cui abiti è la Sicilia, avrai diverse possibilità di scelta per seguire dei corsi che ti permetteranno di acquisire le conoscenze di base o di perfezionare la padronanza di questo idioma.

Dove studiare l’inglese in Sicilia?

Le principali città siciliane offrono una certa scelta di corsi di inglese: da Palermo a Catania, passando per Siracusa, Agrigento e per altre località, avrai a tua disposizione diverse scuole “tradizionali” che ti permetteranno di studiare l’inglese se non ti ritieni soddisfatto dei risultati ottenuti con le lezioni seguite durante il periodo scolastico. Naturalmente per fare questo dovrai impegnare una parte del tuo tempo per recarti presso le sedi degli istituti presenti nella tua città o sarai costretto a degli spostamenti più lunghi se il centro in cui abiti non dispone affatto di tale tipo di scuole o se queste non rispondono alle tue esigenze specifiche. In alternativa, potresti optare per delle lezioni private, magari con un insegnante madrelingua, ma anche in questo caso dovrai comunque dipendere da orari e spostamenti e, soprattutto, dovrai essere sicuro che la persona a cui ti affiderai per questi studi sia in possesso di adeguati strumenti didattici capaci di farti ottenere dei risultati evidenti in tempi non troppo lunghi.

Un’alternativa smart per imparare la lingua inglese in Sicilia

Lavori o studi e non hai tempo da dedicare alle normali lezioni di inglese? Oppure non trovi dei corsi in Sicilia che ti diano affidamento? Nessun problema: esiste un metodo alternativo e molto valido per imparare la lingua inglese senza muoversi da casa. Stiamo parlando di lezioni di conversazione da seguire in rete con un tutor che potrai scegliere tra tanti insegnanti in base alle tue specifiche esigenze. A offrirti questo prezioso servizio è una piattaforma innovativa, nata nel 2012. Si chiama Preply e funziona in questo modo: sul portale confluiscono un gran numero di esperti certificati in lingua inglese – e non solo – che avrai modo di selezionare a seconda degli obiettivi che desideri raggiungere. Come anticipato, le lezioni si svolgono online, collegandosi in video con un’aula virtuale, e sarai libero di prenotarle negli orari che più si adattano ai tuoi impegni in agenda. Inoltre, potrai approfittare di piani di studio appositamente studiati per migliorare il tuo parlato e per arricchire il tuo vocabolario in lingua inglese.