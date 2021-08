Catania, si comincia

Le dichiarazioni del tecnico del Catania, Francesco Baldini, alla vigilia del debutto in campionato, in trasferta contro il Monopoli, sabato sera alle 20.30.

CONDIZIONE. “La partita con la Vibonese è stata importante per dare spazio ad alcuni giovani, provare situazioni alternative e migliorare l’amalgama tra chi è andato in campo. Non siamo pronti al 100%, ma vale per tutte le squadre in questo periodo. Sta nascendo un gruppo solido”.

ULTIMI ARRIVI. “Ho avuto la fortuna di allenare Cataldi e Greco nel settore giovanile della Roma, sono ragazzi che non hanno giocato ancora tra i grandi. Cataldi è un play, Greco può occupare tutti i ruoli visto che è stato impiegato da terzino, mezzala ed esterno alto”.

FORMAZIONE. “A me i giocatori di qualità piacciono. Russini, Piccolo, Ceccarelli e Russotto hanno qualità. Qualche novità rispetto alla partita di Coppa Italia con la Vibonese ci sarà, valuteremo dopo la rifinitura”.

Intanto, sul fronte mercato, il Catania ha ceduto Simone Sales all’Altamura, club di Serie D. Il difensore pugliese chiude la sua esperienza in rossazzurro dopo appena mezza stagione con un totale di 11 presenze all’attivo.