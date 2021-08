Catania, beccato a bruciare rifiuti

CATANIA – Nel corso della notte, la Polizia di Catania è intervenuta in via del Falcetto, in seguito alla segnalazione di alcune persone intente a incendiare rifiuti.

Gli agenti hanno individuato un uomo che, dopo aver incendiato dei rifiuti, alla vista della Volante goffamente ha tentato di spegnere l’incendio e di ripristinare lo stato dei luoghi. E’ stato denunciato per combustione illecita di rifiuti

Sempre la scorsa notte, la polizia di Catania è intervenuta in via Pagliari, dove era stato segnalato un soggetto che armeggiava in prossimità di un veicolo in sosta.

Giunti sul posto, gli agenti non hanno trovato la persona segnalata, ma la persona che aveva richiesto il loro intervento aveva riconosciuto il ladro che nei giorni precedenti aveva rubato una ruota della sua auto, furto regolarmente denunciato.

Inoltre, era riuscito ad annotare il numero di targa dell’auto con cui l’autore del furto si era allontanato, per cui i poliziotti sono riusciti facilmente a rintracciarlo.

Una volta identificato, l’uomo è stato trovato in possesso della ruota rubata qualche giorno prima, come da lui stesso confermato. E’ così scattata la denuncia.