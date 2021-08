Tentano di rubare Suv: 4 arresti

CATANIA – I carabinieri hanno arrestato un messinese di 31 anni e tre ennesi di 30, 35 e 47 anni, tutti già gravati da precedenti penali specifici, poiché ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso.

L’equipaggio della gazzella, a seguito di segnalazione telefonica pervenuta al 112, è intervenuto in viale Jonio, dov’erano state segnalate persone sospette nei pressi di un’Audi Q5 parcheggiata.

I militari hanno notato una Peugeot 107 blu sulla quale, appena visti i carabinieri, i quattro si sono “accomodati” per fuggire via. L’auto di servizio invertendo il senso di marcia nel giro di pochi secondi è riuscita a porsi di traverso davanti alla macchina in fuga precludendole ogni tipo di manovra.

Da un’ispezione dell’autovettura, i carabinieri si sono accorti che sul sedile c’erano tracce ematiche corrispondenti presumibilmente alle ferite che uno degli arrestati presentava alla mano destra.

A sostegno delle responsabilità a carico dei malviventi anche il ritrovamento all’interno della Peugeot dell’apparato Telepass intestato al proprietario del Suv.