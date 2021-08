Tenta di scippare turista e aggredisce poliziotti

CATANIA – Un cittadino senegalese è stato arrestato dalla polizia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Gli agenti delle “Volanti” hanno notato l’extracomunitario in via Vittorio Emanuele mentre chiedeva soldi ad un giovane turista. All’arrivo della polizia, il giovane si è allontanato a bordo di una bicicletta; poi è tornato alla carica cercando strappare il borsello al giovane.

Dopo un breve inseguimento, la polizia ha fermato il senegalese che si è scagliato contro gli agenti; per uno di loro è stato necessario ricorrere al Pronto soccorso per alcune ferite giudicate guaribili in sei giorni.