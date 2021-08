Rubano catalizzatori, i carabinieri li scovano

GRAVINA DI CATANIA – I carabinieri della Stazione di Gravina di Catania hanno denunciato un catanese di 27 anni e un misterbianchese di 32 anni, poiché ritenuti responsabili di tentato furto aggravato in concorso.

Un cittadino ha allertato l’operatore del 112 avvertendolo d’aver visto due uomini accovacciati nei pressi di una Volkswagen Golf parcheggiata in via Madonna della Via, a Gravina di Catania.

La pattuglia li ha beccati sul fatto mentre tentavano di asportare dall’autovettura l’impianto di scarico compreso di catalizzatore grazie all’uso di diversi arnesi da “lavoro”, tra i quali anche una smerigliatrice.

Per chiarire la tipologia di reato si è compreso come i malviventi prediligano le autovetture più “datate” poiché all’interno del loro catalizzatore, a differenza di quelle di più recente produzione, sono contenuti maggiori quantità di metalli nobili che garantiscono maggiori profitti nella rivendita, realizzata a favore di commercianti senza scrupoli.