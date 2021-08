Marittimo positivo, stop al traghetto Sansovino

AGRIGENTO – Il traghetto Sansovino, che collega Porto Empedocle con Lampedusa e Linosa, è rimasto ieri sera all’ancora perché un membro dell’equipaggio è risultato positivo al Covid e trasferito in isolamento in un’apposita struttura.

Gli altri membri dell’equipaggio sono rimasti in quarantena, sulla motonave che è stata bloccata dalle autorità sanitarie. Inevitabili le lamentele di quanti, agrigentini e turisti, erano sulla banchina di Porto Empedocle pronti ad imbarcarsi per raggiungere le Pelagie. E’ anche intervenuta la polizia per placare le proteste.

E’ stato annullato anche il trasferimento – previsto per la mattinata di oggi – di 110 migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa. Nella struttura di prima accoglienza sono rimasti pertanto, dopo i trasferimenti di ieri con traghetti e su nave quarantena Aurelia, 691 ospiti a fronte di una capienza massima prevista di 250. Con il pattugliatore V190 della Guardia di finanza sono stati però già spostati, all’alba, 50 migranti che sbarcheranno a Porto Empedocle tra 6 ore.